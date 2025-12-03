Омский форум для предпринимателей «PROмск» собрал около 300 участников

«Наша цель — создание сообщества предпринимателей. Это площадка, где опытные игроки делятся знаниями с начинающими, и мы особенно заинтересованы в развитии креативных индустрий — одного из ключевых трендов в экономике региона. Мы делаем ставку на живой опыт спикеров, особенно на истории неудач, чтобы другие не повторяли их ошибок. Когда предприниматель рассказывает, как построил бизнес с нуля, а не получил его по наследству, это мощнейший мотивационный толчок для новичков», — подчеркнул директор Омского регионального бизнес-инкубатора Виктор Соболев.