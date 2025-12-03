Омский форум для предпринимателей «PROмск» собрал около 300 участников

Ежегодный форум для предпринимателей «PRОмск» состоялся 25 ноября в Омске в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Он объединил около 300 участников, сообщили в правительстве области.
Основной темой мероприятия стала работа с кадрами и клиентами. Особое внимание уделили вопросам мотивации персонала. Также эксперты форума представили кейсы использования искусственного интеллекта для подбора персонала и финансового моделирования. Мероприятие завершилось деловой игрой, где участники смогли обменяться полезными контактами и закрепить полученные знания на практике.
«Наша цель — создание сообщества предпринимателей. Это площадка, где опытные игроки делятся знаниями с начинающими, и мы особенно заинтересованы в развитии креативных индустрий — одного из ключевых трендов в экономике региона. Мы делаем ставку на живой опыт спикеров, особенно на истории неудач, чтобы другие не повторяли их ошибок. Когда предприниматель рассказывает, как построил бизнес с нуля, а не получил его по наследству, это мощнейший мотивационный толчок для новичков», — подчеркнул директор Омского регионального бизнес-инкубатора Виктор Соболев.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.