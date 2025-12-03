Голикова рассказала о росте зарплат по некоторым рабочим специальностям

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Рост количества вакансий на одного безработного россиянина с релевантным опытом работы привел к росту предлагаемых зарплат по некоторым рабочим специальностям в два-три раза, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Количество вакансий на одного безработного с релевантным опытом выросло с шести до более чем 25 по отдельным рабочим специальностям и с трех до семи по операторам и водителям-машинистам различной спецтехники. Естественно, это привело и к росту заработной платы по этим специальностям в два-три раза», — сказала Голикова во время пленарного заседания Всероссийского кадрового форума.
По её словам, переизбыток работников по специальностям в сфере услуг и выпускников направления «наук об обществе» выталкивает молодых ребят в сферы с низким барьером для входа и, соответственно, с низким уровнем оплаты труда. Почти каждый десятый выпускник идет в сферу торговли с зарплатой на треть ниже, чем у сверстников по рабочим специальностям.
Голикова также подчеркнула, что одной из важных задач правительства остается развитие инструментов переобучения взрослых соискателей и повышения квалификации действующих сотрудников.