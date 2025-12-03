Голикова рассказала о росте зарплат по некоторым рабочим специальностям

«Количество вакансий на одного безработного с релевантным опытом выросло с шести до более чем 25 по отдельным рабочим специальностям и с трех до семи по операторам и водителям-машинистам различной спецтехники. Естественно, это привело и к росту заработной платы по этим специальностям в два-три раза», — сказала Голикова во время пленарного заседания Всероссийского кадрового форума.