Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Голикова рассказала о росте зарплат по некоторым рабочим специальностям

Голикова: рост числа вакансий поднял зарплаты в рабочих профессиях.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Рост количества вакансий на одного безработного россиянина с релевантным опытом работы привел к росту предлагаемых зарплат по некоторым рабочим специальностям в два-три раза, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Количество вакансий на одного безработного с релевантным опытом выросло с шести до более чем 25 по отдельным рабочим специальностям и с трех до семи по операторам и водителям-машинистам различной спецтехники. Естественно, это привело и к росту заработной платы по этим специальностям в два-три раза», — сказала Голикова во время пленарного заседания Всероссийского кадрового форума.

По её словам, переизбыток работников по специальностям в сфере услуг и выпускников направления «наук об обществе» выталкивает молодых ребят в сферы с низким барьером для входа и, соответственно, с низким уровнем оплаты труда. Почти каждый десятый выпускник идет в сферу торговли с зарплатой на треть ниже, чем у сверстников по рабочим специальностям.

Голикова также подчеркнула, что одной из важных задач правительства остается развитие инструментов переобучения взрослых соискателей и повышения квалификации действующих сотрудников.

Узнать больше по теме
Биография Татьяны Голиковой: семья и работа, личная жизнь, награды
Подробная биография Татьяны Голиковой: детство, карьера, награды и интересные факты. Главное о жизни заместителя председателя правительства РФ читайте в этом материале.
Читать дальше