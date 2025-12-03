Голикова оценила уровень занятости трудоспособного населения

«Напряженность на рынке труда особенно обострилась по профессиям квалифицированных рабочих и операторов оборудования. Масштаб спроса и коэффициенты на примере III квартала 2025 года Вы видите на слайде. Практически 800 тысяч вакансий — для этих двух квалификационных групп», — добавила Голикова.