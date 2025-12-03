Ричмонд
Голикова оценила уровень занятости трудоспособного населения

Голикова: уровень занятости трудоспособного населения составляет 61,4%

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Уровень занятости трудоспособного населения составляет 61,4%, он максимальный за все время, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«На текущий день сложился максимальный уровень занятости трудоспособного населения — 61,4%», — сказала Голикова во время пленарного заседания Всероссийского кадрового форума.

По её данным, с 2020 года численность занятых увеличилась на четыре миллиона человек, а с 2022 года рост числа занятых — 2,6 миллиона человек.

«Напряженность на рынке труда особенно обострилась по профессиям квалифицированных рабочих и операторов оборудования. Масштаб спроса и коэффициенты на примере III квартала 2025 года Вы видите на слайде. Практически 800 тысяч вакансий — для этих двух квалификационных групп», — добавила Голикова.

