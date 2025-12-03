В Бурятии открыли обновленный «Хори-парк»

Также в парке появились пирс «Дева Лебедь» с навесом и качелями и лукодром. Кроме того, там расположили детскую площадку, построили павильон для визит-центра, работы с волонтерами и молодежью, проведения различных мероприятий. Для посетителей в парке установили беседки 11 хоринских родов. Их можно использовать как для отдыха, так и для проведения различных общественных мероприятий.