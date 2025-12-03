В Бурятии открыли обновленный «Хори-парк»

Обновленный по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» «Хори-парк» открыли в селе Хоринск в Республике Бурятии, сообщили в министерстве строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса региона.
Концепция обновления парка победила в третьем Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Благодаря этому на данной общественной территории обустроили сцену с открытым амфитеатром и площадку для проведения фестивалей.
Также в парке появились пирс «Дева Лебедь» с навесом и качелями и лукодром. Кроме того, там расположили детскую площадку, построили павильон для визит-центра, работы с волонтерами и молодежью, проведения различных мероприятий. Для посетителей в парке установили беседки 11 хоринских родов. Их можно использовать как для отдыха, так и для проведения различных общественных мероприятий.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.