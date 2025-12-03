КПП Адлер на границе с Абхазией увеличит пропуск машин в 9,5 раза после реконструкции

В пиковый сезон здесь пересекают границу 70 тыс. человек и 12 тыс. машин в сутки при проектной мощности 28 тыс. и 1,5 тыс. соответственно. Реконструкция по нацпроекту «Эффективная транспортная система» увеличит пропускную способность в 9,5 раз для транспорта (до 14,1 тыс. машин) и почти в 3 раза для пассажиров (до 80,5 тыс.). Создадут 28 полос, включая для грузовиков и автобусов, одновременно оформляя 100 авто. Построят подъездные пути и 57 объектов инфраструктуры. В 2024 году через Адлер проехало почти 3 млн автомобилей. Подготовка идет, полная реконструкция сократит очереди на границе с Абхазией.