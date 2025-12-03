Аптека в Ростовской области выдавала лекарства по рецептам других препаратов

Арбитражный суд Ростовской области утвердил административный штраф для аптеки, в которой выявили грубые нарушения лицензионных требований. Решение опубликовано в электронной картотеке дел.
Иск в отношении аксайской аптеки поступил от управления Росздравнадзора в сентябре, сразу же после оформления протокола. Известно, что работник аптечной точки выдавал покупателям лекарства по рецептам других препаратов.
— Исследовав материалы дела, оценив доказательства, сделали вывод, что заявленные требования подлежат удовлетворению, — говорится на сайте Арбитражного суда Ростовской области.
Решение вынесли в начале ноября 2025 года в рамках части 4 статьи 14.1 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)»). Сумма штрафа составила 4 тысячи рублей.
