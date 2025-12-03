Прогноз активности вспышек на Солнце назвали невозможным

«Сделать разумный прогноз по вспышечной ситуации на Солнце сейчас невозможно. Эволюция активного центра при таких масштабах определяется цепью случайностей, которая может как стабилизировать группу пятен вплоть до ее ухода на обратную сторону Солнца, так и в любую секунду запустить процесс взрывного высвобождения накопленной здесь энергии. Математические оценки уже третий день показывают вероятности вспышек класса X в диапазоне от 30 до 70%, но фактически за последние трое суток здесь не произошло даже ни одного события класса M», — говорится в сообщении.