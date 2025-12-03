В Приамурье с начала года помогли трудоустроиться 224 молодым людям

Всего с января за помощью в центры «Работа России» обратились 916 представителей молодежи. Чаще всего получателями поддержки были люди в возрасте 20−24 лет. Кроме того, с начала года в кадровые центры за помощью в трудоустройстве обратились 122 выпускника вузов и средних специальных учебных заведений. В итоге 47 из них уже нашли работу.