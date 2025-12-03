В Приамурье с начала года помогли трудоустроиться 224 молодым людям

Помощь в трудоустройстве с начала года в кадровых центрах в Амурской области получили 224 молодых человека. Содействие занятости отвечает задачам национального проекта «Кадры», сообщили в правительстве региона.
Всего с января за помощью в центры «Работа России» обратились 916 представителей молодежи. Чаще всего получателями поддержки были люди в возрасте 20−24 лет. Кроме того, с начала года в кадровые центры за помощью в трудоустройстве обратились 122 выпускника вузов и средних специальных учебных заведений. В итоге 47 из них уже нашли работу.
«Наши консультанты работают с каждым молодым человеком индивидуально, подбирают вакансии, помогают составлять резюме, готовят к собеседованиям. Если по специальности временно нет подходящих предложений или требуется повысить квалификацию, мы предлагаем переобучение по востребованным профессиям в рамках национального проекта “Кадры”», — отметила заместитель руководителя Амурского центра занятости населения Светлана Вотина.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.