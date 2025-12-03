Голикова назвала регионы с наибольшим уровнем занятости

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Наиболее высокий уровень занятости в России сегодня фиксируется в Центральном федеральном округе, а наименее высокий — на Северном Кавказе, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Мы сегодня фиксируем, что наибольшая вовлеченность в трудовые отношения, это ни для кого не секрет, в Центральном федеральном округе, наименьшая — на Северном Кавказе. Это обусловлено исторически сложившейся структурой экономики», — сказала Голикова во время пленарного заседания Всероссийского кадрового форума.
По ее словам, выпускники вузов чаще остаются жить и работать в таких регионах, как Якутия (95,28%), Тыва (92,18%), Камчатский край (90,75%), Запорожская область (89,3%), Дагестан (88,13%). Уезжают выпускники чаще из Ленинградской (48,6%) и Курганской (37,49%) областей, Адыгеи (37,84%).
Вице-премьер также отметила важность интенсивной работы со студентами и усиления кооперации работодателей и образовательных организаций. По ее мнению, это ключ к преодолению территориальных дисбалансов.