Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Голикова назвала регионы с наибольшим уровнем занятости

Голикова заявила, что наиболее высокий уровень занятости фиксируется в ЦФО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Наиболее высокий уровень занятости в России сегодня фиксируется в Центральном федеральном округе, а наименее высокий — на Северном Кавказе, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Мы сегодня фиксируем, что наибольшая вовлеченность в трудовые отношения, это ни для кого не секрет, в Центральном федеральном округе, наименьшая — на Северном Кавказе. Это обусловлено исторически сложившейся структурой экономики», — сказала Голикова во время пленарного заседания Всероссийского кадрового форума.

По ее словам, выпускники вузов чаще остаются жить и работать в таких регионах, как Якутия (95,28%), Тыва (92,18%), Камчатский край (90,75%), Запорожская область (89,3%), Дагестан (88,13%). Уезжают выпускники чаще из Ленинградской (48,6%) и Курганской (37,49%) областей, Адыгеи (37,84%).

Вице-премьер также отметила важность интенсивной работы со студентами и усиления кооперации работодателей и образовательных организаций. По ее мнению, это ключ к преодолению территориальных дисбалансов.

Узнать больше по теме
Биография Татьяны Голиковой: семья и работа, личная жизнь, награды
Подробная биография Татьяны Голиковой: детство, карьера, награды и интересные факты. Главное о жизни заместителя председателя правительства РФ читайте в этом материале.
Читать дальше