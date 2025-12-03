В Красноярске прошел молодежный форум «Научно-технический потенциал Сибири»

«Ранняя профориентация школьников — это один из приоритетов в развитии краевого образования. Эту задачу перед системой поставил губернатор края Михаил Котюков. Участвуя сегодня в подобных мероприятиях, вы делаете большой вклад в развитие научно-технического творчества и, возможно, в свою будущую профессию. Уверен, что среди вас немало тех, кто станет ученым или инженером», — обратился к участникам заместитель министра образования Красноярского края Константин Масюлис.