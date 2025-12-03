В Красноярске прошел молодежный форум «Научно-технический потенциал Сибири»

Краевой молодежный форум «Научно-технический потенциал Сибири» состоялся 26−28 ноября в Красноярске в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве образования Красноярского края.
На мероприятии школьники защищали исследовательские работы и технические проекты в формате stand-up, а также представляли теоретические изыскания на разные темы, включая разработку мобильных приложений. На выставке ребята презентовали свои собственные изобретения, которые в будущем могут найти практическое применение. Многие из них посвящены теме СВО: робот-санитар для военных операций, прототип боевого мини-робота, робот-сапер, окопный фонарик «Луч», дрон-дирижабль и многое другое.
Несколько работ было о помощи людям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе проект бюджетной модели подъемника для инвалидов, биологический протез руки и компьютерная мышь для людей с особыми потребностями. Из 300 финалистов победителями в разных номинациях стали 130 ребят. Все они будут рекомендованы представлять Красноярский край во всероссийских конкурсах научного и технического творчества.
«Ранняя профориентация школьников — это один из приоритетов в развитии краевого образования. Эту задачу перед системой поставил губернатор края Михаил Котюков. Участвуя сегодня в подобных мероприятиях, вы делаете большой вклад в развитие научно-технического творчества и, возможно, в свою будущую профессию. Уверен, что среди вас немало тех, кто станет ученым или инженером», — обратился к участникам заместитель министра образования Красноярского края Константин Масюлис.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.