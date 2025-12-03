Новый поезд «Астана — Омск» запустят 14 декабря

С 14 декабря 2025 года запускается новый железнодорожный маршрут между Астаной и Омском. Поезд № 145/146 будет курсировать трижды в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям, сообщил пресс-центр АО «Пассажирские перевозки» — дочерней компании Казахстанских железных дорог.
Состав рассчитан на перевозку до 400 пассажиров и включает три купейных и пять плацкартных вагонов. Все вагоны соответствуют современным требованиям безопасности и комфорта.
Билеты на рейсы уже доступны к бронированию через официальные каналы продаж КТЖ и партнерских перевозчиков.
