Новый поезд «Астана — Омск» запустят 14 декабря

С 14 декабря 2025 года запускается новый железнодорожный маршрут между Астаной и Омском. Поезд № 145/146 будет курсировать трижды в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям, сообщил пресс-центр АО «Пассажирские перевозки» — дочерней компании Казахстанских железных дорог.