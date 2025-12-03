Новый бренд отечественных автомобилей появится в Беларуси — названы цены

Новый белорусский бренд авто называется ZUBR. Машины будут собирать на заводе «Юнисон». В компании отметили, что принимаются предзаказы на автомобили. Всего заявлено пять моделей. Это Legenda. Стоимость составляет от 59 900 рублей, или примерно около 20 600 долларов. Также есть модель Volat. Ее стоимость начинается с 59 900 рублей. Указаны модели Talisman — 71 900 рублей, Relikt — 79 900 рублей, Zorka — 75 000 рублей.