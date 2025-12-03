Котяков назвал медсестер самыми востребованными специалистами

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Медсестры, фельдшеры и акушеры будут самыми востребованными специалистами в РФ в ближайшие семь лет, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«Самыми востребованными с точки зрения запроса экономики являются медсестры, фельдшеры и акушеры», — сказал Котяков на Всероссийском кадровом форуме, говоря о кадровом прогнозе до 2032 года.
Министр труда и социальной защиты отметил, что на рынке труда также пользуются спросом электромеханики, автомеханики, механики, сварщики, слесари, операторы станков и промышленных установок.
Он добавил, что одна из самых востребованных профессиональных групп сегодня — квалифицированные рабочие.