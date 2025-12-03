Ричмонд
Рассказываем, где пройдет отключение отопления в Иркутске 4 декабря 2025

Часть Иркутска останется без отопления и горячей воды 4 декабря.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение отопления в Иркутске 4 декабря 2025 года коснется Правобережного, Свердловского и Ленинского округов. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, это необходимо для предотвращения аварийных ситуаций в дальнейшем.

Отключение отопления в Иркутске 4 декабря 2025.

— Ремонт тепловой сети проведем по улицам Петрова, 56/2, Доржи Банзарова, 1, Розы Люксембург, 64, 2-я Батарейная, 2. Также предстоит отремонтировать магистральный трубопровод в Свердловском округе, — говорится в сообщении оператора.

Также это значит, что некоторые жители останутся без горячей воды. По некоторым адресам работы продлятся аж до 21:00, поэтому стоит запастись необходимым. Более подробную информацию об отключении отопления в Иркутске 4 декабря 2025 можно узнать в фотокарточке ниже.

Фото: оператор тепловых сетей Иркутска. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на севере Иркутской области устранили аварии на котельных.