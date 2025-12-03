Рассказываем, где пройдет отключение отопления в Иркутске 4 декабря 2025

Отключение отопления в Иркутске 4 декабря 2025 года коснется Правобережного, Свердловского и Ленинского округов. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, это необходимо для предотвращения аварийных ситуаций в дальнейшем.
— Ремонт тепловой сети проведем по улицам Петрова, 56/2, Доржи Банзарова, 1, Розы Люксембург, 64, 2-я Батарейная, 2. Также предстоит отремонтировать магистральный трубопровод в Свердловском округе, — говорится в сообщении оператора.
Также это значит, что некоторые жители останутся без горячей воды. По некоторым адресам работы продлятся аж до 21:00, поэтому стоит запастись необходимым. Более подробную информацию об отключении отопления в Иркутске 4 декабря 2025 можно узнать в фотокарточке ниже.
