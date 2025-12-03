В Калуге прошел ежегодный форум «Вектор на экспорт. Сделано в России»

Седьмой ежегодный форум «Вектор на экспорт. Сделано в России» состоялся 28 ноября в Калуге в соответствии с целями национального проекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в агентстве развития бизнеса Калужской области.
Участниками мероприятия стали более 300 человек. На пленарном заседании они обсуждали механизмы государственной поддержки экспорта, особенности таможенного регулирования, альтернативные финансовые расчеты, а также логистические решения. Участники получили возможность напрямую пообщаться с представителями профильных ведомств и экспертами.
Одним из значимых событий стало подписание соглашения о сотрудничестве между Калужской областной клинической больницей и АНО «Дом Африки» в сфере здравоохранения. В рамках деловой программы прошли тематические сессии по экспорту сельхозпродукции, использованию e-commerce-платформ и B2B-встречи с делегациями из Индонезии и Туркменистана. Форум завершился выступлением бизнес-тренера Владимира Якубы, предложившего практические рекомендации по адаптации к новым условиям глобального рынка.
«Калужские экспортеры нацелены на дальнейшее расширение географии поставок. Сегодня мы активно продолжаем развивать сотрудничество не только со странами Африки, но и со странами Азии, выстраивая многовекторные партнерские отношения в экономике и других сферах. Это страны, которые максимально открыты для нас и с которыми у нас впереди — большие перспективы», — отметила министр экономического развития и промышленности Калужской области Анна Королева.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.