В Калуге прошел ежегодный форум «Вектор на экспорт. Сделано в России»

«Калужские экспортеры нацелены на дальнейшее расширение географии поставок. Сегодня мы активно продолжаем развивать сотрудничество не только со странами Африки, но и со странами Азии, выстраивая многовекторные партнерские отношения в экономике и других сферах. Это страны, которые максимально открыты для нас и с которыми у нас впереди — большие перспективы», — отметила министр экономического развития и промышленности Калужской области Анна Королева.