В Тюменской области члены молодежного клуба посетили ярмарку учебных мест

Участники молодежного клуба, созданного по национальному проекту «Кадры» в отделении центра «Работа России» по городу Ялуторовску и Ялуторовскому муниципальному округу Тюменской области, посетили ярмарку учебных мест, сообщили в центре занятости населения региона.
Ребята получили шанс напрямую пообщаться с представителями ведущих высших учебных заведений Тюменской области, колледжей, техникумов, а также центров профессионального обучения. Встреча позволила молодым людям узнать об условиях поступления, особенностях учебных программ, требованиях к абитуриентам и потенциальных карьерных траекториях после окончания обучения.
Кроме того, на ярмарке были затронуты вопросы стипендиальных программ, возможности прохождения практики и стажировок, а также актуальные требования рынка труда. Эксперты из различных образовательных учреждений поделились с ребятами практическими советами по подготовке к экзаменам, выбору специализации и развитию необходимых для будущей профессии компетенций.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.