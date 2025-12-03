Только после вмешательства прокурора в Омской области починили дамбу

Калачинская межрайонная прокуратура добилась через суд капитального ремонта важного гидротехнического сооружения. Речь идёт о системе водосбросных сооружений на озере Калач, которая связывает несколько населённых пунктов и регулирует сток воды в реку Омь. Об этом сообщает прокуратура Омской области.