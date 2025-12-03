Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Только после вмешательства прокурора в Омской области починили дамбу

Речь идёт о системе водосбросных сооружений на озере Калач.

Источник: Прокуратура Омской области

Калачинская межрайонная прокуратура добилась через суд капитального ремонта важного гидротехнического сооружения. Речь идёт о системе водосбросных сооружений на озере Калач, которая связывает несколько населённых пунктов и регулирует сток воды в реку Омь. Об этом сообщает прокуратура Омской области.

Проверка показала, что строительные конструкции находятся в аварийном состоянии, что создаёт потенциальную угрозу. В связи с этим надзорное ведомство обратилось в суд с иском к местной администрации.

Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры, обязав муниципалитет провести необходимые восстановительные работы. После вступления решения в силу специалисты прокурорского надзора проконтролируют его исполнение.

Ранее мы сообщали, что временную дамбу на трассе Тюмень-Омск демонтируют.