Только после вмешательства прокурора в Омской области починили дамбу

Калачинская межрайонная прокуратура добилась через суд капитального ремонта важного гидротехнического сооружения. Речь идёт о системе водосбросных сооружений на озере Калач, которая связывает несколько населённых пунктов и регулирует сток воды в реку Омь. Об этом сообщает прокуратура Омской области.
Проверка показала, что строительные конструкции находятся в аварийном состоянии, что создаёт потенциальную угрозу. В связи с этим надзорное ведомство обратилось в суд с иском к местной администрации.
Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры, обязав муниципалитет провести необходимые восстановительные работы. После вступления решения в силу специалисты прокурорского надзора проконтролируют его исполнение.
