Разработан способ выявления рисков опасного состояния кишечника

После этого нужно рассчитать перистальтический пик-фактор — это соотношение суммарной относительной электрической активности каждого из участков кишечника к внутрибрюшному давлению. Затем медики определяют этот показатель в режиме реального времени и сравнивают его значение с предыдущим значением. При уменьшении его значения по отношению к предыдущему значению на 40% и более диагностируют развитие пареза ЖКТ. «Определение перистальтического пик-фактора позволяет определять вероятность возникновения пареза ЖКТ в режиме реального времени и не зависит от приема антибактериальных лекарственных средств и методов лучевой диагностики», — говорится в патенте.