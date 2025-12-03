В Марий Эл обновили участок дороги Алексеевка — Новоселово

Участок дороги Алексеевка — Новоселово протяженностью 3,77 км отремонтировали в Республике Марий Эл по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в «Марийскавтодоре».
На объекте специалисты сняли изношенное покрытие и уложили новый слой асфальтобетонной смеси. Для предотвращения размытия дороги обочины были укреплены щебнем. Также были отремонтированы железобетонные трубы, они будут обеспечивать беспрепятственный сток воды. Кроме того, дорожники обновили покрытие на автобусной остановке.
После завершения ремонта этого участка жители близлежащих населенный пунктов могут быстрее и безопаснее добираться до школ, медицинских учреждений, магазинов и других важных социальных мест. Расположенная рядом с деревней Новоселово река Шашка также станет более доступной.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.