СФР потребовал вернуть деньги отчислившегося новосибирского студента

В Новосибирской области Купинский районный суд взыскал с бывшего студента переплату пенсии по потере кормильца в размере свыше 55 тысяч рублей после того, как тот не сообщил в Социальный фонд России о своем отчислении из образовательного учреждения и продолжал получать выплаты. Информация о судебном решении была распространена пресс-службой Купинского районного суда 3 декабря.
«Суд взыскал незаконно полученные суммы пенсии по случаю потери кормильца и федеральной социальной доплаты в размере 55263 рубля, а также государственную пошлину в доход бюджета муниципального образования Купинского района в размере 4000 рублей», — говорится в сообщении пресс-службы Купинского районного суда.
Как сообщили в суде, парень получал выплаты, пока учился очно, однако после отчисления не уведомил об этом СФР, в результате чего ему была переплачена сумма в 55 263 рубля. Заочное решение суда по данному делу на момент публикации информации еще не вступило в законную силу.