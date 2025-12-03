СФР потребовал вернуть деньги отчислившегося новосибирского студента

Как сообщили в суде, парень получал выплаты, пока учился очно, однако после отчисления не уведомил об этом СФР, в результате чего ему была переплачена сумма в 55 263 рубля. Заочное решение суда по данному делу на момент публикации информации еще не вступило в законную силу.