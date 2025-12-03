Туроператоры Приангарья оценили потенциал Усть-Ордынского Бурятского округа

«Это мероприятие показывает, насколько важно территориям лично включаться в развитие туризма. Мы со своей стороны всегда готовы оказывать содействие, устанавливать связи между представителями бизнес-сообщества и администрациями, включаться лично в подготовку и проведение информационных туров. Мы знаем, что Иркутская область — кладезь уникальности, она многогранна, и важно показать это нашим гостям. Только совместными усилиями мы способны делать Приангарье точкой притяжения», — подчеркнула руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.