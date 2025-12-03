Туроператоры Приангарья оценили потенциал Усть-Ордынского Бурятского округа

Туроператоры Иркутской области побывали в Усть-Ордынском Бурятском округе и оценили возможности местного гостеприимства, сообщили в агентстве по туризму Приангарья. Развитие туристического потенциала региона и формирование новых точек притяжения соответствуют задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Участники тура продегустировали блюда национальной кухни, посетили культурно-досуговые учреждения и приняли участие в иммерсивном шоу, которое сопровождалось постановками местных творческих коллективов. Также для них провели мастер-класс по изготовлению амулетов. По итогам представленной программы состоялась стратегическая сессия. Туроператоры сформировали обратную связь и рекомендации по улучшению и адаптации объектов инфраструктуры и творческих программ под потребности путешественников.
«Это мероприятие показывает, насколько важно территориям лично включаться в развитие туризма. Мы со своей стороны всегда готовы оказывать содействие, устанавливать связи между представителями бизнес-сообщества и администрациями, включаться лично в подготовку и проведение информационных туров. Мы знаем, что Иркутская область — кладезь уникальности, она многогранна, и важно показать это нашим гостям. Только совместными усилиями мы способны делать Приангарье точкой притяжения», — подчеркнула руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.