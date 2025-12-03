Омский губернатор дал старт строительству логистического центра в Ташкенте

Он принял участие в торжественном старте строительства Центра переработки фруктов и агрологистики.
Губернатор Виталий Хоценко в составе официальной делегации России сегодня работает в Узбекистане. Российскую делегацию возглавляет первый зампред правительства России Денис Мантуров.
В Ташкенте по приглашению хокима Ферганской области Хайрулло Бозарова глава региона участвовал в торжественном начале строительства Центра переработки фруктов и агрологистики. Он позволит повысить качество продукции, которая затем будет доставляться на рынки Омской области и других регионов через омский транспортно-логистический узел.
«Для нас очень важно, чтобы омский бизнес и предприятия находили надежных партнеров в Узбекистане», — отметил Хоценко на своем Телеграм-канале.
