Омский губернатор дал старт строительству логистического центра в Ташкенте

В Ташкенте по приглашению хокима Ферганской области Хайрулло Бозарова глава региона участвовал в торжественном начале строительства Центра переработки фруктов и агрологистики. Он позволит повысить качество продукции, которая затем будет доставляться на рынки Омской области и других регионов через омский транспортно-логистический узел.