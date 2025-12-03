Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский губернатор дал старт строительству логистического центра в Ташкенте

Вместе с федеральным вице-премьером Денисом Мантуровым Виталий Хоценко совершает деловую поездку в Узбекистан.

Источник: Комсомольская правда

Он принял участие в торжественном старте строительства Центра переработки фруктов и агрологистики.

Губернатор Виталий Хоценко в составе официальной делегации России сегодня работает в Узбекистане. Российскую делегацию возглавляет первый зампред правительства России Денис Мантуров.

В Ташкенте по приглашению хокима Ферганской области Хайрулло Бозарова глава региона участвовал в торжественном начале строительства Центра переработки фруктов и агрологистики. Он позволит повысить качество продукции, которая затем будет доставляться на рынки Омской области и других регионов через омский транспортно-логистический узел.

«Для нас очень важно, чтобы омский бизнес и предприятия находили надежных партнеров в Узбекистане», — отметил Хоценко на своем Телеграм-канале.

Ранее мы писали, что губернатор участвовал в открытии омского филиала ЦИТО.

Узнать больше по теме
Денис Мантуров: биография, личная жизнь и карьера
Денис Валентинович Мантуров — государственный деятель, экономист, один из лидеров в правительстве России. Он известен своими амбициозными реформами, активным участием в развитии отечественного производства. Его путь — это история целеустремленности, профессионального роста и влияния на ключевые отрасли экономики России. Рассмотрим основные этапы его жизни и карьеры.
Читать дальше