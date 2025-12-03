Делегация Алтая изучила опыт производителей дронов в Томской области

Представители промышленного сектора и образовательных учреждений Алтайского края 19−20 ноября посетили ведущие предприятия Томской области, занимающиеся созданием беспилотных авиационных систем. Визит был организован по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
В первый день встреча началась с посещения научно-производственный центра беспилотных авиационных систем Томской области, специалисты которого занимаются проектированием, разработкой и серийным выпуском дронов различного назначения, рассчитанных на перевозку грузов массой от 10 до 250 кг. Второй день предусматривал знакомство с предприятиями «НПП “Радар ммс”» и «ЛЭМЗ-Т». Они показали достижения в сфере производства электронных компонентов, создания радиоэлектронных устройств и программного обеспечения для управления беспилотниками.
Руководители предприятий Томской области заинтересовались возможностями организаций Алтайского края, особенно в части выпуска деталей корпуса для беспилотников и совместных разработок в направлении сельского хозяйства. В этой сфере применение дронов становится востребованным инструментом повышения эффективности агропроизводства.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.