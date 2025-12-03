Делегация Алтая изучила опыт производителей дронов в Томской области

В первый день встреча началась с посещения научно-производственный центра беспилотных авиационных систем Томской области, специалисты которого занимаются проектированием, разработкой и серийным выпуском дронов различного назначения, рассчитанных на перевозку грузов массой от 10 до 250 кг. Второй день предусматривал знакомство с предприятиями «НПП “Радар ммс”» и «ЛЭМЗ-Т». Они показали достижения в сфере производства электронных компонентов, создания радиоэлектронных устройств и программного обеспечения для управления беспилотниками.