Что можно и нельзя делать в день Введения во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря, когда говорят «Введенье пришло — зиму привело»

В Беларуси православные верующие 4 декабря отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря. Дата у праздника всегда неизменна и у него есть несколько названий. К примеру, праздник молодой семьи. А еще есть названия Введение, Ввезение, Ворота зимы.
Введение во храм Пресвятой Богородицы, история.
В основе праздника, выпавшего в 2025 году на период Рождественского поста, лежит церковное предание. Оно рассказывает про введение во храм Девы Марии для служения Богу. В предании говорится, что родители Богородицы были бездетны до самой старости. В момент, когда они попросили у Господа о рождении ребенка, дали обет: если ребенок родиться, то он будет служить Богу. В возрасте трех лет Деву Марию ввели в храм.
Введение во храм Пресвятой Богородицы, традиции.
На указанный праздник верующие ходят в храмы, а, вернувшись домой, собираются за большим столом со своими родственниками и близкими. На стол ставили постные блюда. Но на праздник разрешалось есть рыбу. Кроме того, допускалось небольшое количество красного вина. А еще была традиция угощать крестников сладостями, дарить подарки.
В день Введения во храм Пресвятой Богородицы всегда устраивались ярмарки. А еще катались на санках с горок. Вместе с тем в некоторых регионах Беларуси на праздник говорили так: «Введенье пришло — зиму привело». Считалось, что морозная погода указывала на то, что все зимние праздники окажутся такими.
Введение во храм Пресвятой Богородицы, что нельзя делать.
Под запретом тяжелый физический труд, генеральная уборка, бытовые дела. Не следует ругаться, обсуждать других людей. Нельзя давать деньги в долг. Считалось, что подобное может вызвать финансовые сложности.
Введение во храм Пресвятой Богородицы, что можно делать.
По традиции, на праздник всегда ходили в церковь, а затем собирались с родственниками за праздничным столом. В данный день, несмотря на пост, разрешается рыбу и небольшое количество вина. А еще на указанный праздник всегда устраиваются ярмарки.
Введение во храм Пресвятой Богородицы, народные приметы.
Согласно приметам, большое количество снега предвещает морозную и снежную зиму. В том случае, если мороз 4 декабря, то лето окажется жарким. А мороз и снег говорят о теплой зиме.
