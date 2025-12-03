Что можно и нельзя делать в день Введения во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря, когда говорят «Введенье пришло — зиму привело»

В основе праздника, выпавшего в 2025 году на период Рождественского поста, лежит церковное предание. Оно рассказывает про введение во храм Девы Марии для служения Богу. В предании говорится, что родители Богородицы были бездетны до самой старости. В момент, когда они попросили у Господа о рождении ребенка, дали обет: если ребенок родиться, то он будет служить Богу. В возрасте трех лет Деву Марию ввели в храм.