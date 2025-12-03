Кэти Перри вышла на публику в Токио с бывшим премьер-министром Канады

Папарацци подловили Кэти Перри и Джастина Трюдо во время прогулки за руки по кварталу Асакуса в Токио. Влюбленные также посетили ресторан Asakusa Sumo Stable ANNEX. По информации журналистов, певица и политик наслаждались блюдами японской кухни, наблюдая за выступлениями сумоистов.
25 октября фотографы засняли Кэти Перри и Джастина Трюдо в Париже. Тогда знаменитости отправились на кабаре-шоу в Crazy Horse Paris, чтобы отпраздновать день рождения артистки. После мероприятия влюбленные вышли из заведения, держась за руки. Поклонник, поджидавший пару у дверей, подарил поп-исполнительнице розу и поздравил с 41-летием.
25 июня издание TMZ сообщило, что Кэти Перри и актер Орландо Блум расстались после девяти лет отношений. По информации таблоида, актер должен был дебютировать в статусе «холостяка» на свадьбе миллиардера Джеффа Безоса и журналистки Лорен Санчес.