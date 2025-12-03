Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Продюсер назвал главную ошибку Долиной в скандале с квартирой

Певица Лариса Долина показала себя человеком, которому не интересны судьбы других людей — это стало главной ошибкой, спровоцировавшей возмущение общества, заявил в разговоре с «Лентой.ру» продюсер Дмитрий Ашуров.

Лариса Долниа
Источник: Legion-Media.ru

«В этом скандале с квартирой и мошенниками Долина думала, что приобретет больше, чем потеряет. Но, конечно, ей следовало понимать, что прыгать на головах других людей не стоит — покупательница квартиры, Полина Лурье, не была виновата в том, что Долину обманули, но в итоге жертвой стала именно она, покупательница. И общество отреагировало», — объяснил продюсер.

Певица, как заметил продюсер, уже сейчас несет значительные потери, как репутационные, так и финансовые: билеты на ее концерты сдают, контракты сокращаются. По словам Ашурова, артиста любят за его талант, но не меньше — за человеческие качества: сострадание, понимание, но Долина продемонстрировала их отсутствие.

«Она показала себя человеком, которому не интересны судьбы других. И людям это не понравилось, они посчитали это несправедливым, — считает продюсер. — Конечно, все может восстановиться, в том числе, репутация Долиной. Но, пока она не изменит свою позицию, не изменится и мнение общества о ней».

Ранее продюсер Павел Рудченко предостерег Долину от полной «отмены» среди слушателей. Он напомнил, что карьера исполнительницы зависит от поклонников. Чтобы избежать худшего сценария, он посоветовал певице поддержать покупательницу ее квартиры.