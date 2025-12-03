Назван продукт для борьбы с тягой к сладкому

У людей из «ореховой» группы заметно сократилось число эпизодов острой тяги к сладкому и фастфуду. Такие изменения совпали со снижением частоты употребления сладостей и соленых снеков, а также с увеличением доли белковых продуктов в рационе. В контрольной группе, где участники перекусывали углеводными продуктами, видимых изменений в пищевых пристрастиях не произошло, а потребление фруктов, наоборот, стало ниже.