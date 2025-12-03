Ветеринар рассказала, как сделать дом идеальным для собак

Почувствовать комфорт дома собаке также поможет собственное место для сна, находящееся в тихом месте без сквозняков. При этом важно, чтобы лежанка соответствовала размеру питомца и имела достаточно места, на котором он смог бы свободно вытянуться. В жаркое время года нужно выбирать подстилки, сделанные из охлаждающей ткани, а для старых животных необходимо покупать модели с ортопедической подушкой. Кроме того, важно, чтобы со своего места собака могла наблюдать за происходящим в доме, отметила эксперт.