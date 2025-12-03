Ричмонд
Ветеринар рассказала, как сделать дом идеальным для собак

Дом становится для собак безопасным местом, где они проводят практически все свое время. Домашняя атмосфера напрямую влияет на эмоциональное состояние, поведение и самочувствие питомцев, поэтому хозяевам крайне важно тщательно обустроить жилье. Об этом Life рассказала доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.

Собака на лежанке
Источник: Unsplash / CC0

По словам специалиста, в первую очередь важно позаботиться о том, чтобы питомец не получал дома травмы. Для этого необходимо спрятать электрические кабели в короба или под плинтусы, мелкие предметы, такие как скрепки, нитки или мишура, убрать из зоны досягаемости, а пищу и отходы нужно безопасно утилизировать, поскольку многие продукты из рациона человека опасны для собак.

Угрозой для животного также могут стать комнатные растения, в числе которых молочайные, ароидные, кутровые, пасленовые, алоэ и фикусы. В результате контакта с ними питомец может получить ожоги слизистых и расстройство пищеварения. Кроме того, при уборке важно выбирать безопасные для собак средства, а после обработки вытирать все поверхности, чтобы химия не попала на шерсть или лапы.

Почувствовать комфорт дома собаке также поможет собственное место для сна, находящееся в тихом месте без сквозняков. При этом важно, чтобы лежанка соответствовала размеру питомца и имела достаточно места, на котором он смог бы свободно вытянуться. В жаркое время года нужно выбирать подстилки, сделанные из охлаждающей ткани, а для старых животных необходимо покупать модели с ортопедической подушкой. Кроме того, важно, чтобы со своего места собака могла наблюдать за происходящим в доме, отметила эксперт.

«Место приема пищи питомца тоже требует внимания — важно обеспечить устойчивое положение мисок, чтобы питомцу было удобно есть и пить. Это можно сделать с помощью резинового коврика или специальной подставки, которые предотвращают скольжение. К тому же это позволит дольше поддерживать чистоту в зоне кормления», — объяснила Онуфриенко.

Также важно помочь собаке не скучать в одиночестве. Для этого ветеринар посоветовала приобрести когнитивные игрушки и нюхательные коврики, которые обеспечат интеллектуальную стимуляцию, займут собаку делом и снизят риск плохого поведения.

Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский до этого рассказал, что для семей с детьми лучше всего подойдут дружелюбные породы собак, которые не склонны к агрессии. Если квартира небольшая, эксперт посоветовал заводить маленьких питомцев, например, мопса. Активным детям, по его словам, подойдут бигль или джек-рассел.