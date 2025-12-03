Новосибирцы увидят покрытие Луной скопления Плеяды 31 декабря

Покрытие представляет собой серию событий, когда Луна, двигаясь по орбите, поочередно закрывает от наблюдателя самые яркие звезды скопления. В Новосибирске серия таких покрытий началась в середине 2024 года и продлится до марта 2028 года, но не все они хорошо видны.