Новосибирцы увидят покрытие Луной скопления Плеяды 31 декабря

В новогоднюю ночь жители Новосибирска смогут увидеть редкое астрономическое явление. Луна закроет яркое звездное скопление Плеяды, что происходит в серии раз в 18 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского государственного университета.
Наблюдать покрытие можно будет 31 декабря вскоре после наступления темноты. Для этого понадобится бинокль или телескоп, а для четкости изображения специалисты рекомендуют использовать штатив.
Покрытие представляет собой серию событий, когда Луна, двигаясь по орбите, поочередно закрывает от наблюдателя самые яркие звезды скопления. В Новосибирске серия таких покрытий началась в середине 2024 года и продлится до марта 2028 года, но не все они хорошо видны.
В новогоднюю ночь Луна будет в фазе около 88%, а скопление Плеяды поднимется достаточно высоко над горизонтом. Явление начнется с покрытия звезды Электра в 18:54 по местному времени. Далее Луна закроет звезды Тайгета и Майя.
Несмотря на сложные для наблюдений сибирские зимы с морозами и облачностью, при ясной погоде это астрономическое событие станет уникальным украшением новогоднего вечера. Период в 18 лет между сериями покрытий связан с прецессией лунной орбиты.