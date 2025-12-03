Ричмонд
Новосибирцы увидят покрытие Луной скопления Плеяды 31 декабря

Луна закроет яркое звездное скопление, что происходит в среднем раз в 18 лет.

Источник: Комсомольская правда

В новогоднюю ночь жители Новосибирска смогут увидеть редкое астрономическое явление. Луна закроет яркое звездное скопление Плеяды, что происходит в серии раз в 18 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского государственного университета.

Наблюдать покрытие можно будет 31 декабря вскоре после наступления темноты. Для этого понадобится бинокль или телескоп, а для четкости изображения специалисты рекомендуют использовать штатив.

Покрытие представляет собой серию событий, когда Луна, двигаясь по орбите, поочередно закрывает от наблюдателя самые яркие звезды скопления. В Новосибирске серия таких покрытий началась в середине 2024 года и продлится до марта 2028 года, но не все они хорошо видны.

В новогоднюю ночь Луна будет в фазе около 88%, а скопление Плеяды поднимется достаточно высоко над горизонтом. Явление начнется с покрытия звезды Электра в 18:54 по местному времени. Далее Луна закроет звезды Тайгета и Майя.

Несмотря на сложные для наблюдений сибирские зимы с морозами и облачностью, при ясной погоде это астрономическое событие станет уникальным украшением новогоднего вечера. Период в 18 лет между сериями покрытий связан с прецессией лунной орбиты.