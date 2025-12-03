Нижний Новгород снова попал в книгу

Писатель и художник Юлия Варнакова написала книгу для детей про художественные промыслы России. Книга под названием «Народные художественные промыслы. Сказочное богатство России» вышла в издательстве «Настя и Никита», специализирующемся на просветительской литературе для детей.
На 24 страничках детской книги — история самых известных промыслов России. Автор доступным языком рассказала юным читателям о хохломе, гжели, палехской росписи, городецкой, полховско-майданской, мезенской… Также на страницах книги ребят ждут сергиевопосадские и семёновские матрёшки, жостовские и тагильские подносы, казаковская филигрань и павловские ножи, а ещё разные виды игрушек: дымковская, жбанниковская, борнуковская, богородская. И, конечно, здесь много рисунков — ярких и красочных, каждый из промыслов хорошо узнаваем на них. Рисунки в книге авторские.
Идея этого издания родилась случайно: из разворота для другой книги. «Там нужен был небольшой текст про промыслы, но тема меня увлекла — вот и получилась отдельная рукопись», — рассказала «Нижегородской правде» Юлия Варнакова.
Она признаётся, что с детства любит народные промыслы, особенно матрёшек и разные виды росписи по дереву, в юности пробовала повторить многие из них. «Когда наша семья переехала в Нижний Новгород — я была тогда подростком — меня очаровала хохлома. Во всех моих альбомах появились узоры с хохломской кудриной. Потом я расписывала матрёшек, которых папа в свободное время вытачивал на токарном станке», — вспоминает художница.
Было и увлечение палехской росписью — Юлия даже ездила с семьей в Палех. А три года назад, во время работы над книгой про Бутурлино, она познакомилась с известным мастером борнуковской игрушки — резчиком по камню Иваном Евстифеевым. «Работы Ивана Викторовича — скульптуры животных из камня ангидрита — произвели на меня огромное впечатление. Сколько в них изящества и красоты!» — говорит Юлия. Этот промысел тоже стал одним из любимых. В ее доме сегодня много изделий народных промыслов, много и книг про них. И даже при такой погружённости в тему открытия всё-таки случаются.
«Когда я работала над этой книгой, узнала о тагильской росписи, которой почти 280 лет, — говорит автор. — Именно в Нижнем Тагиле впервые стали расписывать металлические подносы. В истории этого промысла есть очень интересный момент. В ХХ веке промыслом перестали заниматься, а когда захотели к нему вернуться, оказалось, что осталась всего одна мастерица, знающая секреты этого мастерства. Её звали Агриппина Афанасьева. И вот, представьте себе: благодаря ей промысел был возрожден!».
Кстати, нижегородских промыслов в книге немало. И это не случайно! Ведь почти половина всех народных художественных промыслов России сосредоточена именно в нашем регионе.