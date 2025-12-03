Нижний Новгород снова попал в книгу

Было и увлечение палехской росписью — Юлия даже ездила с семьей в Палех. А три года назад, во время работы над книгой про Бутурлино, она познакомилась с известным мастером борнуковской игрушки — резчиком по камню Иваном Евстифеевым. «Работы Ивана Викторовича — скульптуры животных из камня ангидрита — произвели на меня огромное впечатление. Сколько в них изящества и красоты!» — говорит Юлия. Этот промысел тоже стал одним из любимых. В ее доме сегодня много изделий народных промыслов, много и книг про них. И даже при такой погружённости в тему открытия всё-таки случаются.