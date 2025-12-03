В Волгограде поезда задерживаются из-за остановки на путях грузового состава

В Волгограде 3 декабря 2025 произошла задержка двух пассажирских поездов. Более чем на 2 часа выбился из графика поезд Грозный — Волгоград, опоздала электричка Волжский — Волгоград-1. Как объяснили в пресс-службе Приволжской железной дороги, виной стал вставший на путях грузовой состав.
— Сегодня в 6:46 на перегоне Спартановка — Пост 6 км по техническим причинам произошла незапланированная остановка грузового поезда. На место был направлен вспомогательный локомотив, — прокомментировали происшествие в компании.
Пассажирам принесли извинения за неудобства, в ПривЖД работают над сокращением времени опоздания поездов.