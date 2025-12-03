Врач Кашух рассказала, какие продукты из магазина чаще приводят к отравлению

«При этом ни вкус, ни запах не подскажут, что продукт уже испорчен, поэтому лучше не рисковать и выбросить его. Проявлять осторожность следует и с нарезками, которые продаются в вакуумной упаковке. В них бактерии могут завестись при малейшем нарушении герметичности», — заметила она.