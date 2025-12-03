Врач Кашух рассказала, какие продукты из магазина чаще приводят к отравлению

«К самым опасным в этом плане продуктам относят готовые салаты с майонезом, варёными яйцами, колбасой, курицей. Они мало хранятся даже в идеальных условиях и быстро портятся даже при незначительном повышении температуры», — поделилась она.
Если такой салат пару часов простоит вне холодильника, в нём начнут активно размножаться бактерии — сальмонеллы, стафилококки, кампилобактер, кишечная палочка, добавила врач.
«Не меньшую опасность представляют и другие готовые блюда, которые продаются в супермаркетах — мясные блюда, гарниры, роллы. Температура хранения в торговом зале не всегда соответствует нормам, поэтому гарантировать свежесть таких блюд очень сложно», — пояснила она.
Даже продукты, изготовленные и упакованные на пищевых производствах, могут нести опасность, предупредила Кашух.
«В первую очередь это молочные продукты — творог, сметана, десерты с кремом, йогурты. Даже при нормальном сроке годности в них могут развиваться опасные микроорганизмы, если нарушалась холодовая цепь — соблюдение температурного режима при транспортировке или выкладке», — обратила внимание она.
Насторожить должны такие признаки, как вздутая упаковка или жидкость, выступающая на поверхности продукта, подчеркнула эксперт.
«При этом ни вкус, ни запах не подскажут, что продукт уже испорчен, поэтому лучше не рисковать и выбросить его. Проявлять осторожность следует и с нарезками, которые продаются в вакуумной упаковке. В них бактерии могут завестись при малейшем нарушении герметичности», — заметила она.
Если после еды появились тошнота, рвота, боли в животе или диарея, лучше сразу же обратиться к врачу, подытожила Кашух.