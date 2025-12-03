ВЦИОМ: число верящих в конспирологию россиян сократилось с 1990-х годов

«Согласно полученным результатам, потребность россиян в конспирологии, которая так остро ощущалась в 1990-х, заметно ослабла. Взгляд на вещи стал более рационален: сегодня в российском обществе скорее отрицается существование тайных организаций, управляющих ходом событий в стране и в мире», — говорится в исследовании.
По данным опроса, в 2025 году 46% респондентов не верят в существование подобных организаций, в то время как в 1992 году такого мнения придерживались лишь 26% россиян. Молодые люди в большей мере скептически относятся к конспирологии — поколение «цифры» (2001 год и позднее — 67%) и младшие миллениалы (1992−2000 — 66%) склонны отрицать их существование. Вместе с тем старшее поколение россиян, преимущественно поколение «застоя» (1948−1967 — 50%) и поколение оттепели (до 1947 — 44%), сохраняют веру в тайные силы.
Как отмечается в исследовании, 63% опрошенных россиян полагают, что поведением людей управляют прежде всего воля и разум, а не судьба (10%), объективные законы (9%) или случай (5%).
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-спутник» проходил 11 октября 2025 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.