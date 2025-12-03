ВЦИОМ: число верящих в конспирологию россиян сократилось с 1990-х годов

По данным опроса, в 2025 году 46% респондентов не верят в существование подобных организаций, в то время как в 1992 году такого мнения придерживались лишь 26% россиян. Молодые люди в большей мере скептически относятся к конспирологии — поколение «цифры» (2001 год и позднее — 67%) и младшие миллениалы (1992−2000 — 66%) склонны отрицать их существование. Вместе с тем старшее поколение россиян, преимущественно поколение «застоя» (1948−1967 — 50%) и поколение оттепели (до 1947 — 44%), сохраняют веру в тайные силы.