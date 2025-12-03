В Приморье растет заболеваемость ОРВИ и гриппом

В Приморском крае наблюдается тревожная динамика по заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом. По данным эпидемиологического мониторинга, за минувшую неделю темп прироста заболеваемости среди всех возрастных групп достиг 12,62% в сравнении с показателями предыдущей недели. Об этом пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора по Приморскому краю.