В Приморье растет заболеваемость ОРВИ и гриппом

В Приморском крае наблюдается тревожная динамика по заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом. По данным эпидемиологического мониторинга, за минувшую неделю темп прироста заболеваемости среди всех возрастных групп достиг 12,62% в сравнении с показателями предыдущей недели. Об этом пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора по Приморскому краю.
Эпидемиологическая обстановка остается напряженной: в регионе продолжают фиксировать новые случаи гриппа. Результаты лабораторных исследований свидетельствуют о циркуляции широкого спектра респираторных вирусов, причем не только гриппозной, но и иной этиологии. Среди выявленных возбудителей — риновирусы, вирусы парагриппа, бокавирусы, а также COVID 19.
Врачи особо подчеркивают: при первых признаках заболевания ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Необходимо обратиться к специалисту, который поставит верный диагноз и назначит необходимые лекарства.