Только 8% новосибирцев не испытывают тревоги на работе

Исследование показало, что главными помощниками в борьбе со стрессом стали финансовая стабильность.

Источник: Комсомольская правда

Большинство жителей Новосибирской области испытывают тревогу, связанную с работой. Согласно исследованию hh.ru, лишь 8% сотрудников не чувствуют её вовсе. Главным способом снизить стресс новосибирцы назвали финансовую стабильность.

Почти половина опрошенных — 48% — считает, что уверенность даёт стабильный доход. На втором месте — поддержка в коллективе, на третьем — возможность обучения и развития. Для представителей разных профессий приоритеты отличаются: финансисты ценят атмосферу в команде, маркетологи — гибкий график, а творческие специалисты — обучение.

Также помогают снизить тревожность регулярная обратная связь от руководства, прозрачная карьерная лестница и чёткое планирование задач. Корпоративная поддержка психического здоровья важна для 18% респондентов.