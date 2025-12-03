Только 8% новосибирцев не испытывают тревоги на работе

Большинство жителей Новосибирской области испытывают тревогу, связанную с работой. Согласно исследованию hh.ru, лишь 8% сотрудников не чувствуют её вовсе. Главным способом снизить стресс новосибирцы назвали финансовую стабильность.
Почти половина опрошенных — 48% — считает, что уверенность даёт стабильный доход. На втором месте — поддержка в коллективе, на третьем — возможность обучения и развития. Для представителей разных профессий приоритеты отличаются: финансисты ценят атмосферу в команде, маркетологи — гибкий график, а творческие специалисты — обучение.
Также помогают снизить тревожность регулярная обратная связь от руководства, прозрачная карьерная лестница и чёткое планирование задач. Корпоративная поддержка психического здоровья важна для 18% респондентов.