31 декабря на площади Ленина воронежцев ждет новогоднее представление

— Мы готовим сказочное представление непосредственно 31 декабря. Планируем, что площадь также будет работать в полночь, на экране будет транслироваться обращение Президента. Сейчас ведем подготовку к концертным программам со 2 по 7 января, как было раньше, в доковидные времена — в последний раз в таком формате площадь работала в 2019 году. Планируем небольшую крытую сцену поставить, — отметил глава управления культуры Воронежа Андрей Харитонов.