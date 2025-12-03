Ричмонд
31 декабря на площади Ленина воронежцев ждет новогоднее представление

В центре установят крытую сцену.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Воронежа возвращается к прежнему формату празднования Нового года на главной площади города — как было в доковидные времена. 3 декабря чиновники сообщили о планах — на площади Ленина появится крытая сцена.

— Мы готовим сказочное представление непосредственно 31 декабря. Планируем, что площадь также будет работать в полночь, на экране будет транслироваться обращение Президента. Сейчас ведем подготовку к концертным программам со 2 по 7 января, как было раньше, в доковидные времена — в последний раз в таком формате площадь работала в 2019 году. Планируем небольшую крытую сцену поставить, — отметил глава управления культуры Воронежа Андрей Харитонов.