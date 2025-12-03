В Зеленоградске здание ЗАГСа превратили в домик-сказку

Здание ЗАГСа на Курортном проспекте в Зеленоградске украсили большой фигурой кота, который сидит на желтом месяце в окружении звезд. Композиция светится ночью и привлекает внимание туристов к домику-сказке.
О декоре рассказали в местной администрации. Как пояснили авторы проекта, они хотели напомнить о семейных ценностях молодым парам, которые планируют расписаться этой зимой.
«Кот — не только символ Зеленоградска. В славянской мифологии кот считался одним из покровителей дома, и первым переступал порог нового жилья. Кот становился другом домового-покровителя рода», — прокомментировали в администрации.
Город в преддверии Нового года продолжают активно украшать.