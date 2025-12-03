Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полномочия двух судей прекратили после заседания ККС Ростовской области

На Дону двое судей написали заявления об отставке.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области прекратили полномочия двух судей. Соответствующие решения утвердили по итогам ноябрьского заседания квалификационной коллегии судей региона (ККС).

Решение коснулось судьи, заместителя председателя Ленинского районного суда Ростова-на-Дону и судьи Волгодонского районного суда Ростовской области. Полномочия специалистов прекратили на основании их письменных заявлений об отставке (подпункт 1 п. 1 ст. 14 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации»).

Напомним, ранее на заседании донского парламента назначили трех мировых судей.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.