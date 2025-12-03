Полномочия двух судей прекратили после заседания ККС Ростовской области

Решение коснулось судьи, заместителя председателя Ленинского районного суда Ростова-на-Дону и судьи Волгодонского районного суда Ростовской области. Полномочия специалистов прекратили на основании их письменных заявлений об отставке (подпункт 1 п. 1 ст. 14 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации»).