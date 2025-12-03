Пользователи сообщили о массовом сбое в игровой платформе Roblox

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Россияне сообщают о плохой работе игровой платформы Roblox, за последний час насчитывается более 2,2 тысячи жалоб, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Downdetector.
Так, больше всего жалоб насчитывается в Магаданской области, Хабаровском крае, ХМАО, Тюменской области и Камчатском крае.
Почти половина жалоб направлена на плохую работу мобильного приложения. Также жалуются на сайт и сообщают об общем сбое платформы.
В конце ноября Роскомнадзор заявил, что неоднократно направлял администрации игровой площадки Roblox уведомления с требованием удалить запрещенные материалы, негативно влияющие на духовно-нравственное развитие детей. Тогда же там уточнили, что мониторинг Roblox неоднократно подтверждал неспособность внутренней системы модерации обеспечить полную безопасность появляющихся на платформе материалов.