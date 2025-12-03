В Крыму выбрали «королеву» бала хризантем

72-й Бал хризантем открылся 23 октября в Никитском ботаническом саду. Для посетителей подготовили рекордное число видов — 470 гибридных форм, из которых 230 крупноцветковых и 240 — мелкоцветковых.
«Корону на этот раз завоевала с большим отрывом от соперниц хризантема “Фламинго”. Виват, красавица!» — рассказал директор Никитского ботанического сада — Национального научного центра, академик РАН Юрий Плугатарь.
Он уточнил, что сорт создан в Никитском ботаническом саду в прошлом году селекционером Наталией Смыковой. Хризантема была высажена впервые именно на выставке.
«Фламинго» — абсолютная новинка, она впервые высажена на выставке, дебютантка бала", — добавил Юрий Плугатарь.
Сотрудники ботсада рассказали, что этот цветок очень высокий, с крупным кремово-розовым, кудряво-полушаровидным соцветием.