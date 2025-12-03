Прожиточный минимум на 2026 год: что изменилось?

Для сравнения, в 2025 году общий прожиточный минимум составлял 17 733 рубля. Тогда для трудоспособных граждан установлена была планка в 19 329 рублей, для детей — 17 201 рубль, а для пенсионеров — 15 250 рублей. Таким образом, наблюдается значительный рост показателей для всех групп, что позволит более точно рассчитывать социальные выплаты и пособия.