Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Котяков назвал специалистов, которые нужны российской экономике

Котяков назвал востребованных в ближайшие семь лет специалистов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Квалифицированные рабочие и специалисты высшей квалификации — в первую очередь инженеры, IT-специалисты, врачи, педагоги и ученые — будут нужны экономике России в ближайшие семь лет, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Если характеризовать коротко, кто нам нужен в ближайшие 7 лет, то ответ по сравнению с прошлым годом нисколько не изменился. Это квалифицированные рабочие и специалисты высшей квалификации. В первую очередь инженеры, IT-специалисты, врачи, педагоги и ученые», — сказал Котяков во время пленарного заседания Всероссийского кадрового форума.

Он отметил, что по уровням образования на горизонте следующих семи лет по-прежнему наибольшая потребность в специалистах со среднепрофессиональным образованием. Однако соотношение специалистов с высшим и среднепрофессиональным образованием сдвинулось в пользу высшего образования.

«Так, работники со среднепрофессиональным образованием составляют 65% от общей кадровой потребности и преимущественно среди них квалифицированные рабочие и медицинские работники», — добавил Котяков.

Узнать больше по теме
Антон Котяков: биография, семья и путь к должности министра труда России
Экономист, госсоветник, глава Министерства труда и соцзащиты России, бывший замминистра финансов, Антон Котяков зарекомендовал себя как профессионал в области управления, успешно реализовавший проекты по улучшению социальной политики страны. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше