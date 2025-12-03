Котяков назвал специалистов, которые нужны российской экономике

«Если характеризовать коротко, кто нам нужен в ближайшие 7 лет, то ответ по сравнению с прошлым годом нисколько не изменился. Это квалифицированные рабочие и специалисты высшей квалификации. В первую очередь инженеры, IT-специалисты, врачи, педагоги и ученые», — сказал Котяков во время пленарного заседания Всероссийского кадрового форума.