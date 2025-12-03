Миронов предложил давать билеты на «Щелкунчик» семьям участников СВО

Большой театр представит 18 показов главного новогоднего спектакля «Щелкунчик» в декабре и еще 15 представлений — в январе. Первый показ запланирован на 17 декабря в 19.00 мск, билеты на него были распроданы во вторник. Во вторник, 2 декабря, корреспондент РИА Новости, ознакомившись с данными торгов, выяснил, что максимальная ставка за комплект из четырех билетов на балет, который состоится 20 декабря в 19.00, составила 510 тысяч рублей.