Разработана система анализа паттернов сна у пациентов с эпилепсией

Один из ключевых этапов разработки был посвящен анализу нейросигналов второй фазы сна. Ритмы мозга, фиксируемые в этом состоянии у здоровых людей, называются «сонные веретена». Они служат биомаркерами важнейших когнитивных процессов, таких как формирование долгосрочной памяти и усвоение новой информации. При эпилепсии характеристики сонных веретен могут нарушаться, и их автоматический анализ может служить важным биомаркером течения болезни при уже установленном диагнозе. Метод нижегородских ученых позволяет описать и проанализировать эти изменения.