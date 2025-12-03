Создана нейросеть для прогнозирования экстремальных ветров в Арктике

Используя этот подход, исследователи просчитали то, как менялась погода в данном регионе Арктики в 2022 и 2023 годах, и сравнили результаты прогнозов ИИ с реальными данными и результатами расчетов WRF и глобальной метеорологической модели ERA5. Российская система ИИ не только точно спрогнозировала общие колебания погоды в Арктике в эти периоды, но и также воспроизвела так называемую новоземельскую бору, необычно сильный холодный ветер, который быстро движется с горных массивов Новой Земли и представляет опасность для судоходства.