Минприроды сказало белорусам, почему нельзя кормить лебедей и уток

Минприроды призывает белорусов не кормить лебедей и уток — вот почему.

Источник: Комсомольская правда

Минприроды сказало белорусам, почему нельзя кормить лебедей и уток. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Ведомство просит белорусов не кормить лебедей, уток и других водоплавающих птиц в городских водоемах и рекреационных зонах, чтобы сохранить благополучие животных.

«Несмотря на добрые намерения горожан, привычная картина кормления птиц хлебом и другой человеческой пищей наносит им непоправимый вред», — заявили в Минприроды.

И отметили, что печенье, хлеб, булки и другая выпечка не являются естественной пищей для птиц. Это приводит к их ожирению, нарушению пищеварения. Итог — снижение продолжительности жизни. Среди причин также указаны утрата естественных инстинктов (птицы перестают сами добывать корм), загрязнение среды обитания (остатки пищи провоцируют гниение, токсичное «цветение», что сокращает содержание кислорода), а также нарушение миграционных инстинктов.

