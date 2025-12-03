Минприроды сказало белорусам, почему нельзя кормить лебедей и уток. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Ведомство просит белорусов не кормить лебедей, уток и других водоплавающих птиц в городских водоемах и рекреационных зонах, чтобы сохранить благополучие животных.
«Несмотря на добрые намерения горожан, привычная картина кормления птиц хлебом и другой человеческой пищей наносит им непоправимый вред», — заявили в Минприроды.
И отметили, что печенье, хлеб, булки и другая выпечка не являются естественной пищей для птиц. Это приводит к их ожирению, нарушению пищеварения. Итог — снижение продолжительности жизни. Среди причин также указаны утрата естественных инстинктов (птицы перестают сами добывать корм), загрязнение среды обитания (остатки пищи провоцируют гниение, токсичное «цветение», что сокращает содержание кислорода), а также нарушение миграционных инстинктов.
Ранее в Беларуси эпидемиологи обнаружили возбудитель опасного заболевания.
Тем временем карта с уникальными блюдами белорусской кухни появилась в Беларуси: «Абваранки — в Сморгони, огурцы с медом — под Столбцами».
А еще мы узнали, что можно и нельзя делать в день Введения во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря, когда говорят «Введенье пришло — зиму привело».