Минприроды сказало белорусам, почему нельзя кормить лебедей и уток

И отметили, что печенье, хлеб, булки и другая выпечка не являются естественной пищей для птиц. Это приводит к их ожирению, нарушению пищеварения. Итог — снижение продолжительности жизни. Среди причин также указаны утрата естественных инстинктов (птицы перестают сами добывать корм), загрязнение среды обитания (остатки пищи провоцируют гниение, токсичное «цветение», что сокращает содержание кислорода), а также нарушение миграционных инстинктов.