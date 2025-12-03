Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии открыли движение по мосту через реку Таналык

На нем установили почти 50 новых балок пролетного строения.

Движение по мосту, который отремонтировали при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», открыли в Хайбуллинском районе Башкирии. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.

Работы провели вблизи села Новый Зирган на дороге Акъяр — Новочеркасск — граница Оренбургской области. Специалисты установили 49 балок пролетного строения, заменили асфальт, привели в порядок тротуары, смонтировали барьерные и перильные ограждения.

«Дорога Акъяр — Новочеркасск — граница Оренбургской области играет важную роль для жителей Хайбуллинского района. Она связывает нашу республику с Оренбургской областью, а также обеспечивает пассажирские и грузовые перевозки. Именно поэтому было принципиально привести в порядок мост через реку Таналык вблизи села Новый Зирган. Сооружение находилось в неудовлетворительном состоянии, и эксплуатировать его было небезопасно. Капитальный ремонт моста начали в прошлом году», — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.