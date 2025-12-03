В Башкирии открыли движение по мосту через реку Таналык

«Дорога Акъяр — Новочеркасск — граница Оренбургской области играет важную роль для жителей Хайбуллинского района. Она связывает нашу республику с Оренбургской областью, а также обеспечивает пассажирские и грузовые перевозки. Именно поэтому было принципиально привести в порядок мост через реку Таналык вблизи села Новый Зирган. Сооружение находилось в неудовлетворительном состоянии, и эксплуатировать его было небезопасно. Капитальный ремонт моста начали в прошлом году», — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова.