В Башкирии открыли движение по мосту через реку Таналык

Движение по мосту, который отремонтировали при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», открыли в Хайбуллинском районе Башкирии. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.
Работы провели вблизи села Новый Зирган на дороге Акъяр — Новочеркасск — граница Оренбургской области. Специалисты установили 49 балок пролетного строения, заменили асфальт, привели в порядок тротуары, смонтировали барьерные и перильные ограждения.
«Дорога Акъяр — Новочеркасск — граница Оренбургской области играет важную роль для жителей Хайбуллинского района. Она связывает нашу республику с Оренбургской областью, а также обеспечивает пассажирские и грузовые перевозки. Именно поэтому было принципиально привести в порядок мост через реку Таналык вблизи села Новый Зирган. Сооружение находилось в неудовлетворительном состоянии, и эксплуатировать его было небезопасно. Капитальный ремонт моста начали в прошлом году», — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.