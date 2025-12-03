Котяков назвал возрастную категорию с наибольшей долей работающих

«По всем отраслям распределение такое: работники в возрасте до 22 лет включительно — это 4% заняты. Работники в возрасте до 23−29 лет — это примерно 11%. Сотрудники в возрасте 30−39 лет — 25%, 40−49 лет — 27%, 50−59 лет — 21%. Дальше 60 лет — 12%», — сказал Котяков на Всероссийском кадровом форуме.