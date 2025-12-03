Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Котяков назвал возрастную категорию с наибольшей долей работающих

Котяков: наибольшую долю занятых составляют работники в возрасте 40−49 лет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Представители возрастной категории 40−49 лет составляют наибольшую долю занятых в РФ — 27% общего числа работающих россиян, сообщил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.

«По всем отраслям распределение такое: работники в возрасте до 22 лет включительно — это 4% заняты. Работники в возрасте до 23−29 лет — это примерно 11%. Сотрудники в возрасте 30−39 лет — 25%, 40−49 лет — 27%, 50−59 лет — 21%. Дальше 60 лет — 12%», — сказал Котяков на Всероссийском кадровом форуме.

Он добавил, что повышение производительности труда придает импульс кадровым изменениям.

Узнать больше по теме
Антон Котяков: биография, семья и путь к должности министра труда России
Экономист, госсоветник, глава Министерства труда и соцзащиты России, бывший замминистра финансов, Антон Котяков зарекомендовал себя как профессионал в области управления, успешно реализовавший проекты по улучшению социальной политики страны. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше