Котяков назвал возрастную категорию с наибольшей долей работающих

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Представители возрастной категории 40−49 лет составляют наибольшую долю занятых в РФ — 27% общего числа работающих россиян, сообщил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.
«По всем отраслям распределение такое: работники в возрасте до 22 лет включительно — это 4% заняты. Работники в возрасте до 23−29 лет — это примерно 11%. Сотрудники в возрасте 30−39 лет — 25%, 40−49 лет — 27%, 50−59 лет — 21%. Дальше 60 лет — 12%», — сказал Котяков на Всероссийском кадровом форуме.
Он добавил, что повышение производительности труда придает импульс кадровым изменениям.
