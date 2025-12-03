Жители Башкирии могут рассчитывать на дополнительные выходные: но не все

С начала 2025 года отделение Социального фонда России по Башкирии возместило работодателям оплату более 57 тысяч дополнительных выходных дней, предоставленных родителям, воспитывающим детей с инвалидностью. На эти цели направлено свыше 362 миллионов рублей.
Как сообщили в пресс-службе СФР, правом на оплачиваемые выходные могут воспользоваться работающие родители, опекуны и попечители. Дни предназначены для ухода за ребенком, например, для посещения врачей, проведения обследований и других необходимых мероприятий. Каждый такой день оплачивается работодателем в размере среднего дневного заработка сотрудника.
В месяц можно взять 4 оплачиваемых выходных, а в течение года — до 48 дней независимо от количества детей с инвалидностью в семье. Дни могут использовать оба работающих родителя, разделив их между собой по своему усмотрению. Даты использования дней могут совпадать. Если один из родителей не работает, другой может использовать все дни в полном объеме.
Важной особенностью является возможность накопления неиспользованных в месяце дней для их последующего однократного использования в виде непрерывных выходных продолжительностью до 24 дней. Однако неиспользованные дни не переносятся на следующий год и не компенсируются деньгами, поэтому их необходимо использовать до конца текущего календарного года.
Для оформления дополнительных выходных необходимо подать заявление работодателю и предоставить справку с места работы второго родителя об использованных или неиспользованных днях. Расходы работодателя впоследствии возмещает Отделение Социального фонда.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.