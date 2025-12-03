Жители Башкирии могут рассчитывать на дополнительные выходные: но не все

В месяц можно взять 4 оплачиваемых выходных, а в течение года — до 48 дней независимо от количества детей с инвалидностью в семье. Дни могут использовать оба работающих родителя, разделив их между собой по своему усмотрению. Даты использования дней могут совпадать. Если один из родителей не работает, другой может использовать все дни в полном объеме.