3 декабря в Таганроге прощаются с четвертой жертвой атаки БПЛА

В Таганроге прощаются с Лидией Чубенко, погибшей после атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 3 декабря, в Таганроге прощаются с Лидией Чубенко — четвертой жертвой атаки БПЛА, произошедшей 25 ноября 2025 года.

Прощание началось в полдень в муниципальном зале на территории городской БСМП. Похороны состоятся на Мариупольском кладбище.

Известно, что 76-летняя женщина скончалась от тяжелых ран в больнице. По информации властей Таганрога, Лидия Чубенко долгое время работала в ДК имени Ленина в должности заведующей костюмерного цеха, а затем была педагогом по труду в Детском доме № 7.

Напомним, ранее в регионе простились с Дмитрием Рядченко, Юлией Давыдовой и Александром Ходаковым.

