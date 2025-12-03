3 декабря в Таганроге прощаются с четвертой жертвой атаки БПЛА

Сегодня, 3 декабря, в Таганроге прощаются с Лидией Чубенко — четвертой жертвой атаки БПЛА, произошедшей 25 ноября 2025 года.
Прощание началось в полдень в муниципальном зале на территории городской БСМП. Похороны состоятся на Мариупольском кладбище.
Известно, что 76-летняя женщина скончалась от тяжелых ран в больнице. По информации властей Таганрога, Лидия Чубенко долгое время работала в ДК имени Ленина в должности заведующей костюмерного цеха, а затем была педагогом по труду в Детском доме № 7.
Напомним, ранее в регионе простились с Дмитрием Рядченко, Юлией Давыдовой и Александром Ходаковым.
